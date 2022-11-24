Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 22:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sağanak yerini kar yağışına bıraktı
[Fotograf: AA]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün başlayan sağanak sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçeye bağlı Başören köyündeki 2 bin 200 metre rakımlı Çakmaktepe mevkisi kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, çektikleri karlı manzara görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SMA tedavisinde kullanılacak ikinci bir ilacın kullanıma alınması için işlemler
Etiketler: Afyonkarahisar Kar Yağışı Sağanak
Son Haberler
- 23:34
- 23:35
- 23:27
- 23:09
- 23:03
Sıradaki Haber
Ramazan ne zaman başlıyor 2023? Ramazan Bayramı 2023 ne zaman?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz