Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 01:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4305) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler Alibey Adası’ndan karaya çıkartıldı.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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