Kağıthane'deki Mehmet Rıfat Yalman İlkokulu'nda gerçekleştirilen ve çocukların polisle tanışmasının amaçlandığı etkinliklerde polisler, çocuklarla oyunlar oynayıp sohbet etti.

Polis maskotu "Cesur"un da eşlik ettiği ziyarette öğrencilere koronavirüs tedbirleri konusunda yapılan hatırlatmaların yanı sıra 155 Polis İmdat Hattı ve kişisel güvenlikleriyle ilgili de bilgiler verildi.

Polislere sorular sorarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklara ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi.