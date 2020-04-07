Vefa Sosyal Destek grubu bünyesinde faaliyet gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında lokanta, restoran, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasıyla yem ve mama bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, temin edilen mama ve yemleri mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kedi ve köpeklerin yoğun olduğu noktalara bıraktı.

Polis ekiplerinin bu çalışması vatandaşlarca takdir gördü.