Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pendik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Pendik'te tek katlı evin giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pendik'in Kavakpınar Mahallesi Yorgancı Sokakta bulunan tek katlı evin giriş katındaki elektrik kablolarının tutuşması sonucu yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
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