Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da 23 arı kovanı çalan kişi tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Iğdır'da bir çiftçinin bahçesinden 23 arı kovanını çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alikamerli Mahallesi'ndeki bir çiftçinin arazisinden 23 arı kovanının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı çalışmada, kovanları Y.C.P'nin çaldığı, sonra da Tuzluca ilçesine götürülerek buradaki E.Ö'ye sattığını belirledi.
[Fotoğraf: İHA]
Emniyet ekibi, kovanları satın alan E.Ö'nün Tuzluca kırsalındaki evine düzenlediği operasyonla 23 kovanı eksiksiz şekilde bulup sahibine teslim etti.
Kovanları sattıktan sonra İstanbul'a kaçan zanlı ise Iğdır'daki evine dönerken polis operasyonuyla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.C.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Haberler
- 00:50
- 00:39
- 00:37
- 00:49
- 00:29
Sıradaki Haber
Hastane güvenlik görevlisini darbeden iki kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz