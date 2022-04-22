Törene Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, akademisyenler, öğrenciler, iş insanları, medya mensupları ve bloggerlar katıldı.

KTMÜ Rektörlüğü tarafından “Yeşil gelecek..” sloganıyla hayata geçirilen projenin gerçekleştirilmesi sürecinde Cengiz Aytmatov Kampüsü’ne boyları 2 ilâ 5 metre olan 800 ağaç dikilecek.

"15 sene sonrasını bugünden yaşıyoruz"

Yaklaşık 10 yaşındaki bu ağaçlarla 20 dönümlük bir alan yeşillendirilmiş olacak. Törenin açış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan şöyle konuştu:

“Ramazan Ayı’nda birlikteyiz. Bu ay bize çok uğurlu geldi ve uğurlarla geçiyor. 1600 kişiyle Kırgızistan’ın ilk Üniversite Sokak İftarı’nı yaptık. yemeği yaptık. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Büyük Manas Ailesi’nin katkılarıyla Ramazan iftar paketleri düzenleyip ihtiyaç sahiplerine dağıttık.

Bugün ise 10-15 yaşlarında ağaçlar dikerek 15 sene sonrasını bugünden yaşıyoruz; yani aslında geleceği satın alma kavramını hayata geçiriyoruz. Bize bugünleri yaşatan Rabb’ime şükürler olsun. Kırgızistan Cumhurbaşkanımız Sayın Sadır Caparov, her ferdin bir ağaç dikmesini istiyor. Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da kısa sürede 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturma projesini gerçekleştirdi.

Onların çizdiği yolda bizim elbette geri kalmamız mümkün değildi. Bu yolda bize destek olan, katkılarıyla 1,5 senede 1 milyon doları aşkın tutarında yardımda bulunan tüm sponsorlarımıza da tekrar canıgönülden teşekkür ederiz. Bu desteklerin devam edeceğini biliyoruz. Bugün, ‘kıyamet kopacağı anda dahi fidan dikin’ emriyle yola çıkıyoruz. İnşallah bugün fidanlarımızı dikeceğiz. Bu emri de yerine getirmiş olacağız. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bugün özellikle işçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu süre içerisinde yanlarına gittik geldik.

Ramazan Ayı olmasına rağmen, oruçlu olmalarına rağmen, çok çaba sarf ettiler. Onlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Onları alkışlamanızı istirham ediyorum. Ekibiyle gece gündüz demeden çalışan Prof. Dr. Hasan Yılmaz hocamız ile ekibine ayrıca çok teşekkür ediyorum.”

Şehirde önemli bir yeşil alana sahip olunacak

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de konuşmasında Bişkek’in giderek daha genişlediğini, bu genişleme devam ederken betonun çoğalıp yeşilin azaldığını, Cengiz Aytmatov Kampüsü’nün hızlı bir şekilde ağaçlandırılmasıyla şehirde önemli bir yeşil alana sahip olunacağına değindi.

Kampüs çevresinde yaşayan ailelerin Kampüste gezip dinlendiklerini söyleyen Kulmırzayev, gelecekte de o zamanın mezunu bugünkü öğrencilerimizin Kampüse çocukları ve eşleriyle gelip dinleneceklerini vurguladı.

Projenin yürüten Ziraat Fakültesi Bahçe ve Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yılmaz ise bitkilerin zarar görmemesi için dikimin bir haftada özenle yapılacağını, Türk Dünyası Botanik Bahçesi’nde bitki çeşitliliğinin hayli fazla olacağını, burada gölet, oturma alanları, yürüme ve bisiklet yolları, teraslar gibi yerler bulunacağını ifade etti.

Rektörlüğün büyük önem vererek gerçekleştirdiği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türk Dünyası Botanik Bahçesi ve Hatıra Ormanı Ağaçlandırma çalışmasına TÜKİD, Eti Bakır, Novotel, Elka Trade, Nobel İlaç, DemirBank, Coca-Cola, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Akçay ve Manas mensupları destek oldu.