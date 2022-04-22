Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 17:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Burdur’da otoyoldaki bariyer demirlerini çaldılar
[Fotoğraf: İHA]
Burdur’da otoyoldaki bariyer demirlerini söktükleri tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Burdur’da ihbar üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tekke köyü D-650 karayolu üzerinde bulunan oto korkuluk gergi kuşaklarını söktükleri tespit edilen şüpheliler, 98 bin TL değerindeki malzemenin bir kısmını araçlarına yüklerken suçüstü yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Burdur
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