Burdur’da ihbar üzerine İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Tekke köyü D-650 karayolu üzerinde bulunan oto korkuluk gergi kuşaklarını söktükleri tespit edilen şüpheliler, 98 bin TL değerindeki malzemenin bir kısmını araçlarına yüklerken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.