Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsü, kamyonet ve halk minibüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Hasan Küçük idaresindeki yolcu otobüsü, Suluova-Amasya kavşağında, Muhammed Emin Aydın'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Savrulan kamyonet, yoldaki halk minibüsüne çarparak durdu.
Kazada, kamyonet sürücüsü Aydın ile aracındaki Erbil Dinç ve Ahmet Başkıran yaralandı.
Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Amasya Trafik Kazası
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