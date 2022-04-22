AUZEF 2022 Bahar Dönemi vize sınavları 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi vize sınavları 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te tamamlandı.

AUZEF Bahar Dönemi vize sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanır.

AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş sağlanır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF ders geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir.

Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.