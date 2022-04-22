Ereğlikapı Mahallesi 1421. Sokak'ta Mahir C. ile Abdi Şahinli arasında alacak yüzünden tartışma çıktı.

Abdi Şahinli'nin ağabeyi Ali Şahinli ve Mahir C'nin oğlu Deniz Can C'nin de dahil olduğu tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Kavgada, Mahir C. silahla Abdi Şahinli'yi yaraladı. Ali Şahinli de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan Mahir C, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.