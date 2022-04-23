Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin kiraladıkları araçla 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerin sıkı takibiyle yakalanan şüpheliler, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
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