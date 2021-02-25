Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı mevkisinde, Kamber A. hakimiyetindeki 41 YT 132 plakalı kamyonda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle plastik ham madde yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ekiplerinin geç geldiğini öne süren kamyon şoförü Kamber Akkaya, "Yangının sebebini bilmiyorum. Yangın tüpüyle müdahale ettim sönmedi, hemen itfaiyeyi aradım." dedi.