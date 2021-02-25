Sağlık Bakanlığı'nın 4 aşamalı takvimine göre öncelikli meslek grupları netleşti.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrıntılı şema ile hangi meslek gruplarının aşılanacağı anlatıldı.

Sitede "Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiş olup bu gruplara sırasıyla uygulanacaktır." açıklaması yapıldı.

Koronavirüs aşısında öncelikli gruplar için tıklayınız.

Aşı olanların sayısı 6 milyonu geçti

Bakanlığın "https://covid19asi.saglik.gov.tr" adresinden aşılanan kişi sayısı anbean paylaşılıyor.

İşte dakika dakika aşılanan kişi sayısı

Öğretmenler aşılanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim öncesi öğretmenler için aşı sürecinin şubatın son haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Öğretmenlere ilk doz aşı uygulaması dün Çorum'da Arifegazili İlkokulu'nda başladı.Bakan Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı. Bakan Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı.

Selçuk, "Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik" dedi.

"e-nabızda ya da 2023'e mesaj atabilirler"

Bakan Selçuk aşı süreciyle ilgili öğretmenleri bilgilendirdi: "Tüm vatandaşlarımız gibi e-nabızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz için de aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

Kimler ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı takvimini açıkladı. 4 aşamalı takvime göre öncelikli yaşlar ve meslek grupları belli oldu.