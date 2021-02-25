Haber Giriş: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hizan'da 1000 öğrenciye kışlık giyim malzemesi dağıtılıyor
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek'in girişimleri üzerine ilçe merkezi ve köy okullarında okuyan 1000 öğrenciye kışlık giyim malzemesi dağıtımına başlandı.
Özel bir firma tarafından ilçeye gönderilen kıyafetler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği öğrencilere ulaştırılıyor.
İlçeye bağlı Süttaşı Ortaokulu'nda eğitimlerini sürdüren 94 öğrenciye kıyafetleri dağıtıldı.
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