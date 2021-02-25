Özel bir firma tarafından ilçeye gönderilen kıyafetler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın belirlediği öğrencilere ulaştırılıyor.

İlçeye bağlı Süttaşı Ortaokulu'nda eğitimlerini sürdüren 94 öğrenciye kıyafetleri dağıtıldı.