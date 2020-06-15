Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak’ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.

