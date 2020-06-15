Haber Giriş: Kaynak: AA
Pençe-Kartal Operasyonu'yla terör yuvalarına büyük darbe vuruldu
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak’ın kuzeyindeki hedefler Pençe-Kartal Operasyonu ile yerle bir edildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonu’nu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.
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