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Güncel
İHA 05.09.2023 05:59

Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı. Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park içinde meydana geldi.

Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı
[Fotograf: İHA]

Parkın içinde bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipler Nedim S'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Görgü tanıkları, 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi'ne doğru kaçtıklarını söyledi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor. 

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