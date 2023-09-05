Parkta bıçaklanan genç ağır yaralandı

Parkın içinde bir şahsın yerde yattığını gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü sivil ekipler Nedim S'yi yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Nedim S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi.

Görgü tanıkları, 2 kişinin parktan koşarak Ali Kale Caddesi'ne doğru kaçtıklarını söyledi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Soruşturma sürüyor.