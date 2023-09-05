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Güncel
İHA 05.09.2023 01:41

Polis ekiplerinden Kuşadası'nda şok baskın

Aydın'ın Kuşadası içesinde gece yarısı İl Emniyet Müdürlüğü tarafında çok sayıda polis ile şok baskın gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinden Kuşadası'nda şok baskın
[Fotograf: İHA]

Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği şok baskınlarda sokağın giriş ve çıkışlarını tutan polis, adeta kuş uçurtmazken operasyonla ilgili henüz bilgi paylaşılmadı.

Gece yarısı gerçekleşen operasyonda polis ekipleri, önceden planladığı belirtilen operasyon kapsamında çeşitli noktalardan Barlar Sokağı'na girerek bölgenin tüm giriş ve çıkışını kapatarak bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Tüm eğlence mekanlarının denetlenip kimlik kontrolünün yapıldığı operasyonda gözaltına alınanlar oldu.

Operasyonun devam ettiği bölgede Özel Harekat Polislerinin de görev alması dikkat çekti. 

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