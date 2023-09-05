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Güncel
İHA 05.09.2023 00:55

İstanbul'da zincirleme kaza: 4 çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İstanbul'da zincirleme kaza: 4 çocuk hayatını kaybetti

Saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu Çatalca mevkii İstanbul istikametinde meydana gelen kazada seyir halindeki kamyon maddi hasarlı kaza yaparak yol ortasında durdu.

Duran kamyonu fark eden ve içerisinde 6’sı çocuk 8 kişinin bulunduğu otomobil yavaşlayarak durdu.

Otomobilin arkasında seyir halimdeki bir başka kamyon ise otomobili fark edemeyerek çarptı.

İki kamyonun arasında kalan otomobil ezildi. Yoldan geçen tır ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabildi.

3 kişi gözaltında

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yol trafiğe bir süre kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan çıkarılan 8 kişiden 4’ü çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Toplam 5 aracın karıştığı kazada konu ile ilgili kamyon ve tır sürücülerinden 3 kişi ise gözaltına alındı.

Olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışma yaparken araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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