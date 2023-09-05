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Güncel
DHA 05.09.2023 04:45

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı. Kadınlar taksiciye tekme ile saldırırken, araya diğer taksiciler girdi. O anlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı
[Fotograf: DHA]

Dün Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana gelen olayda yol kenarına aracını park eden taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadınlar, taksiciye tekme ile saldırdı. Bu sırada kavgayı gören diğer taksiciler de yanlarına gelerek kadınları durdurmaya çalıştı.

Beyoğlu'nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın arasında kavga çıktı

O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülere taksici ile kadınların tartışması yansırken, kadınları tekme attığı ve bu sırada diğer taksicilerin kavgayı engellemeye çalıştıkları görüldü. 

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