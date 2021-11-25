Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki araçta patlama: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu’nun Fatsa ilçesinde park halindeki araçta patlama meydana geldi. 3 kişi yaralandı.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 arkadaş otomobilin içinde otururken araçta bir anda patlama meydana geldi.
Araçta patlama nedeniyle büyük çapta hasar oluştu. Patlama anında araçtaki Mehmet Ö., Gökdeniz D. ve Umut E. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların kazayı hafif şekilde atlattıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ordu
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