Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil bahçeye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin bahçeye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Değirmendere Mahallesi Mahmutseydi yolunda 21 yaşındaki Y.E.'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri araçta yer alan 50 yaşındaki M.E.'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Yaralanan sürücüsü ile 38 yaşındaki A.K. ve 49 yaşındaki S.E. ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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