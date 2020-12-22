Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli isimlerinden Özkan Sümer, Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Özkan Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Özkan Sümer kimdir?

Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulundu. 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo-Mavili takımda futbol oynadı, uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Bir çok kademede hizmet verdiği Trabzonspor Kulübü'nün Başkanlığını da yapan tecrübeli futbol adamı, 1980-1981 yılları arasında A Milli Takımın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu.

Trabzonspor'un yanı sıra bir çok takımda da görev alan Sümer, eğitimci kimliği ile futbola çok sayıda ismi kazandırdı. TÜFAD Onursal Başkanı da olan Sümer, Türk futboluna unutulmaz katkılar sağladı.

