Ünlü süpermarket zincirinin açıklamasında, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi.

Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısı yapıldı.

Dünyada 'mutasyon' paniği

İngiltere'de hızla yayılan yeni tür tüm dünyada panikle karşılandı. Türkiye dahil onlarca ülke İngiltere'ye uçuşları askıya aldı.

İngiltere, virüsün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıkladı. Danimarka, Hollanda ve Avusturya'da da mutasyona uğramış virüs görüldü.