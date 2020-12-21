Asker sevkleri yarın başlıyor
MSB, 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan askeri yükümlülerin sevklerinin 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelendiğini açıkladı. 22-24 Aralık 2020 tarihinde sevk edilmesi planlanan yükümlülerin de 26-28 Ocak 2021’ye ertelendi.
2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin, MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyuru yayımlandı.
Duyuruyada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri ise 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.
Açıklamada, Ocak 2021 ayına yapılan erteleme işleminin sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsadığı belirtildi.
23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik olmadı.
Yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebilecek.
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