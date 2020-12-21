2021 yılı yoklama işlemlerine ilişkin, MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde duyuru yayımlandı.

Duyuruyada, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri ise 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.

Açıklamada, Ocak 2021 ayına yapılan erteleme işleminin sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında sevkleri planlanan yükümlüleri kapsadığı belirtildi.

23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevki planlanan ancak sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerine ertelenen yükümlülerin sevk tarihlerinde bir değişiklik olmadı.

Yükümlüler sevke tabi oldukları dönemleri e-devlet aracılığıyla takip edebilecek.