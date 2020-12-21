Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan ve M.Ö. 200-250 yılları arasında Pontus Kralı tarafından inşa ettirilen Ünye Kalesi'nin bugüne kadar girilemeyen dehlizlerinde altın olduğu yönünde söylentiler yayıldı.

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Ünye Belediyesi iş birliğiyle Ünye Kalesi'nin kapalı olan dehlizleri temizlenip, turizme kazandırılması için mart ayında çalışma başlatıldı. 2 dehlizin bulunduğu kalede başlatılan temizlik çalışmasında sona gelindi.

[Fotoğraf: DHA]

Dehliz temizleme çalışmaları sırasında Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait sikke, çömlek ve gülleler bulundu. İlk dehlizde 26 metre derinliğe inilirken, ikinci dehlizde ise 230 metre derinliğe inildi.

Dibinde su kuyusu bulunan kalede çalışmalar sürüyor.

[Fotoğraf: DHA]

Su kuyusu bulundu

Ünye Kalesi’nin turizme kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların devam edeceğini anlatan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, şunları söyledi:

"Tarihi Ünye Kalesi ile ilgili çeşitli rivayetler konuşuldu. Dehlizlerle ilgili zaman zaman izinsiz kazı çalışmaları da yürütülmüştü. Son zamanlarda, Kültür Bakanlığı’nın çalışmalarıyla birlikte Ordu Valiliği ile Ünye Belediyesi olarak bizler de devreye girdik. Bu alanın turizme kazandırılması gayreti içindeyiz. Dehlizlerle ilgili rivayetlerin gerçeğe dönüşmesi amacıyla Ordu Valiliği’nin destekleriyle dehliz temizleme çalışmaları yürüttük. Dehlizin dibinde, etrafı sıralı taşlarla çevrili kuyu bulundu."

[Fotoğraf: DHA]

Sikke, çömlek ve anahtar bulundu

Temizleme çalışmaları sırasında Fatih Sultan Mehmet dönemine ait olduğu düşünülen bir adet sikke ve çömlek kalıntılarına rastlanıldığını vurgulayan Tavlı, "Selçuklu dönemine ait sırlı seramik ve çömlek kalıntıları bulundu. O döneme ait bir adet anahtar ve üç adet su kabı da bulundu. Kale içerisinde bulunan tarihi eserler korumaya ve incelemeye alındı. Turizme yönelik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.