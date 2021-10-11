Milli takım kafilesini İstanbul Havalimanı'nda Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri ve sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

"Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bu gençleri tebrik ediyorum"

Basın mensuplarına açıklama yapan Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, ülke olarak büyük bir gurur yaşadıklarını belirterek, "Yıllar önce evlerine kapatılan bu çocukları, evlerinden çıkan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bu gençleri tebrik ediyorum. Öncelikle evlerden çıkmamızı ve spor yapmamızı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

Milli takım sporcularının İtalya'da İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya defalarca dinlettiğini anlatan Aydın, "Bir tarafta atletizmciler, bir tarafta masa tenisçiler, bir tarafta futsalcılar, evlerinden çıkıp şampiyon oldular. Özellikle futsal takımımızın Avrupa şampiyonu olması ve büyük yankı uyandırması bizi mutlu etti. Aynı zamanda ilk kez katılan basketbol takımımız Avrupa ikincisi oldu" diye konuştu.

"Futsalda İtalya ve Portekiz'i yenerek ders verdik"

Elde ettikleri başarıyla hem sporcuların hem de ailelerin örnek olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu gençlik ülkeyi en iyi şekilde temsil etti. Herkese sesleniyoruz; bütün çocuklarınızı evden çıkaracaksınız ve spor yaptıracaksınız. Bu çocukların dünya şampiyonu olması, Avrupa'da başarı kazanması çok önemli. Bu takım 3 Avrupa, bir dünya rekoru kırarak geldi. Futsalda İtalya ve Portekiz'i yenerek ders verdik. Basketbol takımımız İtalya ve Portekiz'i yendi. Emeği geçen bütün anne ve babalara teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.