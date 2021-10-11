Yerel basında çıkan haberlere göre, Vagadugu Askeri Mahkemesi, savunma avukatlarının, 20 bin sayfalık belgelerin daha detaylı incelenebilmesi için duruşmanın ertelenmesi talebini kabul etti.

Buna göre Sankara suikastına ilişkin duruşma 25 Ekim'de yapılacak.

Savunma tarafı daha önce de duruşmanın kaydedilmesi ya da canlı yayınlanması talebinde bulunmuş ancak bu talep reddedilmişti.

Öte yandan Sankara suikastının baş şüphelisi eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore duruşmaya katılmazken, diğer baş şüpheli ve Compaore'nin sağ kolu Gilbert Diendere ise mahkemede hazır bulundu.

Halk ayaklanması sonucu 2014'te devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne sürgüne gönderilen Compaore, "kendisine askeri mahkeme tarafından tuzak kurulduğu" gerekçesiyle duruşmaya katılmayacağını söylemişti.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara, 1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Sankara, darbeyle görevden uzaklaştırılmaya çalışılmış, 1987'de darbe sırasında çıkan çatışmalarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.