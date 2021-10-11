Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Taner Çağlar, koparmada 152 kilo ile gümüş, silkmede 185 kilo ile bronz, toplamda ise 337 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Şampiyonanın 7. gününde milliler 6 altın, 6 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 19 madalyaya ulaştı

Şampiyonada yarın +81 kiloda Fatmagül Çevik mücadele edecek.