Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, eğitim öğretim yılının başında sahiplenip "Tosun" ve "Zeytin" adını verdikleri köpekleri için atık malzemelerden kulübe yaptı.

Özel gereksinimli öğrenciler, eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul bahçelerine gelen iki sokak köpeğini severek öğretmenlerinin gözetiminde beslemeye başladı.

Öğrenciler ile kısa sürede bağ kurmayı başaran köpekler, okul bahçesinden ayrılmayınca okul yönetimi, gerekli bakım ve aşılamalarını yaptırdı.

Öğrenciler teneffüslerini "Tosun" ve "Zeytin" adını verdikleri köpekleri severek ve besleyerek geçiriyor.

Tosun ve Zeytin'in çetin geçen kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla öğrenciler tarafından kulübe yapılması için okulda hummalı bir çalışma başlatıldı.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölyesi öğrencileri tarafından üretilen 30 geri dönüşüm kutusu, okulun çeşitli yerlerine konuldu. Yaklaşık 1 aylık çalışmanın ardından toplanan pet şişelere kum doldurulurken, tarım atölyesi öğrencileri tarafından da saman, toprak ve su karışımından oluşan kerpiç tuğla kalıpları hazırlandı.

Daha sonra tuğla ve şişeler, çamur harcı yardımıyla bir plan doğrultusunda kulübeye dönüştürüldü.

Aynı zamanda mobilya ve iç mekan tasarımı atölyesi öğrencileri, ahşaptan bir kulübe hazırladı.

Fedakarlık ve azimle iki kulübe, öğrenciler tarafından boyanarak Tosun ve Zeytin için okulun bahçesine kondu.

"Çocuklarımızın kişisel gelişimleri açısından büyük bir yol kat ettik"

Okul Müdürü Şahin Değer, eğitim öğretim yılının başında sahiplendikleri iki köpek ile okuldaki tüm öğrenciler arasında bir bağ oluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin Tosun ve Zeytin ile keyifli vakit geçirerek, beslenme ve bakımlarını da yaptıklarını belirten Değer, öğrencilerin hayvan sevgilerinin de arttığını aktardı.

Köpeklere kulübe yapmak isteyen öğrencileri geri çevirmediklerini anlatan Değer, "Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un hayvanlara yönelik başlattığı akıma destek olmak istedik." dedi.

Kulübelerin yapım işleminin yaklaşık 1 ay sürdüğünü anlatan Değer, öğrencilerine hem geri dönüşümü hem de hayvan sevgisini aşıladıklarını ifade etti.

Özel gereksinimli öğrenciler açısından bir şeyi başarabilme becerisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Değer, "Bunun yanı sıra hayvan sevgisi kazandırmak da bizim temel hedeflerimizden biri. Okulumuzda da Tosun ve Zeytin adında çok güzel iki tane evladımız olmuş oldu. Bu köpeklerimiz çocuklarımızla güzel vakit geçiriyorlar. Çocuklarımızın kişisel gelişimleri açısından da büyük bir yol katetmiş olduk."

"Köpeklerimizi çok seviyoruz"

Öğrencilerden İlyas Tutar ise Tosun ve Zeytin adını verdikleri köpekleri çok sevdiklerini söyledi.

Köpeklere kulübeler yaptıkları için çok mutlu olduğunu belirten Tutar, öğrenirken eğlendiklerini ifade etti.

Her teneffüs arasında köpeklerin yanına geldiklerini anlatan Tutar, "Köpeklerimizi çok seviyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Onlar da bizi çok seviyor" dedi.

Şekercan Çam da okulda köpekleri ile mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA