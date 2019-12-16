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Sakarya'da okulda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor16 Aralık 2019 Pazartesi 11:23 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:24
Sakarya'da bir okulda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Sakarya, Erenler ilçesindeki Akşemsettin İlk ve Ortaokulunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Okul yöneticileri öğrencileri tahliye ederken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Binada mahsur kalanın olmadığı belirlenirken, yangın nedeniyle okulun çatısından yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA