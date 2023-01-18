Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kervansaray Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Gündüz Bakım Merkezi'nde hizmet alan 29 özel öğrenci için karne töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 29 özel öğrencinin iki hafta süreyle tatile çıkacaklarını belirtti.

Tatilin ardından resim, beden eğitimi, müzik, psikolojik danışmanlık gibi hizmet ve eğitimlerin kaldığı yerden devam edeceğini vurgulayan Ekicioğlu, "Merkezimizde, Kırşehir'de bulunan özel kardeşlerimizin birlikte zaman geçireceği, beden eğitimi, el işi kursu, resim, ahşap boyama, müzik, bilgisayar kursu, danışmanlık gibi alanlarda hizmet alabilecekleri projemizle çok önemli ve örnek bir ihtiyacı karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'ın da katıldığı törende konuşmaların ardından 29 özel öğrenciye başarı belgeleri takdim edildi.