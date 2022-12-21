Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mahmut Gökhan Okumuş yönetti.

Konserin ikinci yarısında sahne alan Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Topluluğu, Bursalı müzikseverler için "Prelyudiya", "Inprovizatsiya", "Bu Aşk Böyle Bitemez" ve "New York" gibi eserleri seslendirdi.

Konser sonunda Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi ve orkestra şefi sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.