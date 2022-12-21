Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi Bursa'da sahne aldı
[Fotograf: AA]
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Bando Takımı tarafından organize edilen "Bando Konseri"'nde, Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi konuk edildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mahmut Gökhan Okumuş yönetti.
Konserin ikinci yarısında sahne alan Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Topluluğu, Bursalı müzikseverler için "Prelyudiya", "Inprovizatsiya", "Bu Aşk Böyle Bitemez" ve "New York" gibi eserleri seslendirdi.
Konser sonunda Özbekistan Gülistan Vilayeti Müzik Akademisi ve orkestra şefi sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Etiketler: Bursa
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