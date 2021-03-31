Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özalp'ta iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde kullanılmayan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kargalı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde boş dükkana bitişik soba bacasından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
Etiketler: Yangın
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