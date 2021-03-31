Vali Canalp, ilçe giriş kavşağında yön tabela çalışması yapan karayolları ekipleri ile sohbet etti, kolaylıklar diledi ve salgın tedbirlerine uymalarını istedi.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal'ı makamında ziyaret eden Canalp, Kovid-19 ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, Belediye Başkanı İsmail Arslan ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal da hazır bulundu.

İlçe esnafını da ziyaret eden Canalp, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşları ve esnafı uyaran Canalp, tedbirlere uymalarını istedi.