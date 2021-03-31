Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollarla giren 4 Afganistanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 4 Afganistanlı yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali yakınlarında şüphe üzerine kimlik kontrolü yaptığı 4 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Afganistanlılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, Afganistanlıların yurda İran üzerinden girdiği ve aracı kişilere 1000'er dolar verdikleri ileri sürüldü.
Etiketler: İnsan Kaçakçılığı
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