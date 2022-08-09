Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobillerinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Sakarya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilde gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adapazarı ilçesinde takibe alınan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, narkotik köpeğiyle yaptıkları aramalarda, araç döşemesinin altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Gözaltına alınan İ.B ve A.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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