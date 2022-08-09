Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
[Fotograf: AA]
Giresun'un Görele ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 56 yaşındaki M.Ç'nin, ilçeye bağlı Menteşe köyünde saklandığını belirledi.
JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu bahçede fındık topladığı sırada yakalanan M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Giresun
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