Şenlik, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Yenişehir Osmanlı Mehteran Takımının gösterisiyle başladı.

Şenlikte konuşan AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, çevre il ve ilçelerde ikamet eden Dülgeroğlu köylülerine gösterdikleri birlik ve beraberlikten dolayı teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara şenliğin hayırlı olmasını diledi.

Şenlik gelecek yıl daha kapsamlı olacak

Köy muhtarı İdris Turan ise katılımın çok güzel olduğunu belirterek, "Şenlik dolayısıyla köylerinden ayrı kalanlar, hısım akrabalarını ziyarete ederek tanışma fırsatı buldu. Gelecek yıl daha kapsamlı bir şenlik düzenleyeceğiz" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Şenliğe, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdare Sekreteri Seda Bayrakçı, MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Haluk Filizli, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.