Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Trabzon'un Sürmene ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde 47 yaşındaki Z.Z.E'nin tarım arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.
Şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramalarda 4 kilo 260 gram uyuşturucu madde ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu
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