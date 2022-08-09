Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince yürütülen çalışma kapsamında Sürmene ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde 47 yaşındaki Z.Z.E'nin tarım arazisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi.

Şüphelinin ikameti ve arazisinde yapılan aramalarda 4 kilo 260 gram uyuşturucu madde ve 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.