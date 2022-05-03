Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin motor bölümüne giren yılanı itfaiye çıkardı
Mersin'in Toroslar ilçesinde, otomobilin motor bölümüne giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ahmet Arslan, Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilini temizlediği sırada, aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti.
Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmayan Arslan, itfaiyeden yardım istedi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yılanı araçtan çıkardı. Yılan, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.
Etiketler: Mersin
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