Bahçelievler Mahallesindeki bir evde 5 adet çeyiz kolilerin çalınması ihbarı üzerine Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çeyiz kolilerini çalan hırsızın yakalanması için kamera destekli yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştirilen şahsın A.E. isimli olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan A.E., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.