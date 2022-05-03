Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gelin çeyizini çalan hırsız yakalandı
Siirt kent merkezinde bir evde gelin çeyizini çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı.
Bahçelievler Mahallesindeki bir evde 5 adet çeyiz kolilerin çalınması ihbarı üzerine Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çeyiz kolilerini çalan hırsızın yakalanması için kamera destekli yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştirilen şahsın A.E. isimli olduğu tespit edildi.
Kısa sürede yakalanan A.E., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Haberler
- 16:16
- 16:07
- 15:42
- 15:59
- 15:39
Sıradaki Haber
Savaş yıllarının "seferberlik çöreği" artık bayramlarda yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz