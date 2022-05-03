İki aya kadar dayanabilmesi dolayısıyla Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı döneminde cepheye giden pişirilen "seferberlik çöreği" Sarıbeyler Mahallesi'ndeki evlerde yapılıyor.

Genellikle bayram önceleri ve düğünlerde pişirilen çörek, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Eskiden kalma mayalarla yapılan hamur, büyük leğenlerde yoğuruluyor. Bir süre bekledikten sonra kıvama gelen hamur elde açılarak üzeri susamla kaplanıyor.

Daha sonra evlerin bahçesindeki fırına atılan çörekler, yaklaşık 10 dakikada pişirilerek hazır hale getiriliyor. Pişen çörekler, bayramlarda misafirlere sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan "Sarıbeyler seferberlik çöreği", Balıkesir'in Somut Olmayan Kültürel Mirasları arasında da yer alıyor.

"Geleneği devam ettiriyoruz, her bayram yapıyoruz"

Mahallede çöreği yapan kadınlardan Nagiye Güleç, çöreğin yapımını ninelerinden gördüğünü söyledi.

Geleneği sürdürdüklerini anlatan Güleç, "Her bayram buradaki tüm evlerde yapılır, ekmekçiler fırında yapıyorlar ama bizimki kadar güzel olmuyor. Çöreğimiz kolay kolay çürümediği için de zamanında savaşa giden askerlere yemeleri için verildi. Ninelerimiz askerlerimiz aç kalmasın diye onlara bu ekmeği yapmışlar, göndermişler. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz, her bayram yapıyoruz. Bir misafir geldiği zaman yaparız ama bayramdaki gibi güzel olmaz. Düğünlerde de yaparız ama en güzeli bayramda olur. Çöreğimizi komşularımızla birbirimize dağıtırız. Çocuklarımız da çöreğimizi yapmaya özeniyor, biz yaparken gelip yardım ediyorlar. İnşallah devam ettirecekler" dedi.