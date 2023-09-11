Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi’nde meydana geldi.

F.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yusuf Hüseyin D. İdaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf Hüseyin D., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.