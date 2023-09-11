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Güncel
İHA 11.09.2023 11:25

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Çankırı’da otomobilin motosiklet ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi’nde meydana geldi.

F.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yusuf Hüseyin D. İdaresindeki motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanlarının ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf Hüseyin D., Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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