Gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda seyreden R.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı.

Sürücü R.B. ile yanındaki yolcu K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.

Hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelme başlatıldı.