Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gece saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda seyreden R.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı.
Sürücü R.B. ile yanındaki yolcu K.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumları iyi.
Hasar alan otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin incelme başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale Trafik Kazası
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