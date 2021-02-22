Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil lastiğinden 1 kilo kokain çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da narkotik polisi, operasyon düzenledi. Şüpheli şahısların kullandığı araçta yapılan aramada lastik içerisine gizlenmiş bir kilo kokain ele geçirildi.
Polisin şüphelenip durdurduğu şüpheli şahısların kullandığı otomobil narkotik polisleri ve köpekler eşliğinde didik didik arandı.
Köpeklerin tepki vermesi üzerine yakalanan otomobilin üzerinde takılı lastiği çıkarıp bıçakla yaran ekipler lastiğin içini çıkardıklarında jantla lastik arasına gizlenmiş siyah poşete sarılı 1 kilogram kokain maddesini ele geçirdi.
Operasyonlarda yakalanan 4 süpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, 1 kişi hakkındaki adli tahkikatın devam ediyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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