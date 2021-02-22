Polisin şüphelenip durdurduğu şüpheli şahısların kullandığı otomobil narkotik polisleri ve köpekler eşliğinde didik didik arandı.

Köpeklerin tepki vermesi üzerine yakalanan otomobilin üzerinde takılı lastiği çıkarıp bıçakla yaran ekipler lastiğin içini çıkardıklarında jantla lastik arasına gizlenmiş siyah poşete sarılı 1 kilogram kokain maddesini ele geçirdi.

Operasyonlarda yakalanan 4 süpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanırken, 1 kişi hakkındaki adli tahkikatın devam ediyor.