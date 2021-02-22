Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Antalya'da çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, adli makamlarca yakalama emri çıkarılan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik 38 ekip ve 83 personelin katılımıyla çalışma başlattı.
Ekiplerin Antalya merkez ve ilçelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.
Yakalanan kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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