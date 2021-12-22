Kentte 2 gündür aralıklarla süren kar yağışı, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu Tarihi İpek Yolu'nda yer alan Mudurnu'da da etkili oldu.

Özelikle Osmanlı dönemi sivil mimari eserleriyle öne çıkan Mudurnu'daki Yıldırım Bayezid Cami ve hamamın yanı sıra konaklar ve diğer tarihi yapılar, karla güzel görüntü oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Ahilik geleneğinin 700 yılı aşkın süredir devam ettirildiği Demirciler Çarşısı da beyaz örtüyle kaplandı.

Mudurnu'daki kar manzarası, dron ile de görüntülendi.