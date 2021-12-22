Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 11:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüste kadının cebinden cüzdanını çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'de şehir içi yolcu otobüsünde seyahat eden kadının montunun cebinden cüzdanının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'de 18 Aralık günü saat 21.30 sıralarında halk otobüsüne binen bir kişi, ön koltukta oturan ve cep telefonuyla ilgilenen kadının cebinden cüzdanını çaldı.
Saniyeler içinde yaşanan hırsızlık olayı, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Eve gidince cüzdanının olmadığını fark eden kadının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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