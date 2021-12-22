Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Artvin kara yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş uzaklığı düştü, sürücüler ise zor anlar yaşadı.

[Fotoğraf: DHA]

Seyir halindeki araçların camları buzlanırken, sileceklerin de donduğu görüldü. Sürücüler, ara ara yolda araçlarını durdurup, ön camlarını temizlemeye çalıştı.

Yetkililer buzlanma ve don uyarısı yaptı

Karayolları ekipleri de bölgede iş makineleri ile başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdü.

Yetkililer, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı sürücülerden dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.